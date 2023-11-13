"Победила любовь": Собчак высказалась о драке между Богомоловым и Виторганом

"Победила любовь": Собчак высказалась о драке между Богомоловым и Виторганом
Ксения Собчак. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press globallookpress.com
О скандальном поединке до сих пор не стихают разговоры

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АЛИШЕРОМ ТАГИРОВИЧЕМ МОРГЕНШТЕРНОМ* ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АЛИШЕРА ТАГИРОВИЧА МОРГЕНШТЕРНА*

О драке Максима Виторгана и Константина Богомолова четыре года назад много говорили. Однако тогда никто не понял, почему мужчины подрались, ведь сплетням о связи Богомолова и Собчак считали очередным пиар-ходом "блондинки в шоколаде". Во время недавнего интервью рэпер Алишер Моргенштерн* вновь вспомнил забытую было сенсацию.

Как оказалось, слухи о романе блогерши и режиссера были правдой. Очень скоро эти двое поженились, шокировав общественность нестандартным подходом к организации свадьбы, а потасовка оказалась быстро забыта. Но придя на интервью к Ксении, Алишер Моргенштерн* попытался все-таки получить от блондинистой "фам фаталь" правдивого рассказа о той драке.

Однако журналистка так и не рассказала ничего весомого, отделываясь общими комментариями и намеками. На вопрос о причине драки ответила "из-за любви". Победителя блондинка тоже не обозначила, как не ответила и на вопрос, кого бы она назначила выигравшим, если бы судила поединок.

"Все проиграли. Понимаешь? Дрались ли они? Дрались, но не должны были", – ответила на упорные вопросы блогерша.

Затем Ксения Собчак очень тепло и искренне отозвалась об обоих своих мужьях, уточнив, что с бывшим они прекрасно общаются и остаются родителями для общего ребенка Платона. Более того, с детьми от предыдущих браков своих супругов Ксения тоже общается.

Моргенштерн*, несмотря на то, что не получил ответа на свои вопросы, был растроган нежными словами собеседницы о членах ее семьи.

"Можно ли сказать, что в той драке победила любовь?" – спросил он напоследок и зааплодировал, получив утвердительный ответ.

Ранее мы рассказали, что Дмитрий Певцов назвал Моргенштерна* "маленьким недоумком" после скандального интервью.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.
Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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