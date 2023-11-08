Моргенштерну* врезали после скандального интервью с Собчак: "Маленький недоумок"

Популярный актер выразил свое мнение о рэпере

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АЛИШЕРОМ ТАГИРОВИЧЕМ МОРГЕНШТЕРНОМ* ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АЛИШЕРА ТАГИРОВИЧА МОРГЕНШТЕРНА*

Дмитрий Певцов, народный артист России и депутат, негативно отозвался о сказанном рэпером Моргенштерном* в интервью Ксении Собчак. Он сказал, что не верит ни одному слову музыканта и не собирается тратить даже полминуты на "маленьких недоумков", не умеющих разговаривать без мата. По словам актера, если Моргенштерн* виноват перед законом, то перед ним он и должен отвечать.

В скандальном интервью Собчак Моргенштерн* высказался, что в принципе мог бы подумать над тем, чтобы взять пример с лидера группы "Звери" Романа Билыка, который на фоне отмены его выступлений нашел возможность поехать в воюющий Донбасс с концертами.

Однако для того чтобы последовать примеру коллеги по сцене, рэперу придется приехать в страну. А многие россияне, в том числе высокопоставленные, считают, что после того, как музыкант допустил ряд неоднозначных высказываний, вернуться он может только для того, чтобы понести наказание.

Напомним, Алишер Моргенштерн* покинул Россию после февральских событий прошлого года и критически высказывался по поводу действия властей. В результате его высказывания "заработали" рэперу звание иноагента. Моргенштерн* пытался обжаловать это решение в суде, но безуспешно.

В одной стране беглый музыкант старается не задерживаться, постоянно перемещаясь из одного государства в другое. Пока что явно любимое место для жизни у него – Объединенные Арабские Эмираты, ведь чаще всего рэпер находится там. В интервью он признается, что хотел бы вернуться в Россию, но боится попасть под призыв.

Ранее мы писали, что Моргенштерн* дал совет SHAMAHу, как вернуть уходящую популярность.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.