Животик выпирает из-под платья: округлившуюся Собчак поздравляют с беременностью

Животик выпирает из-под платья: округлившуюся Собчак поздравляют с беременностью
Фото: Утро.ру
Ксения Собчак cо вторым мужем Константином Богомоловым посетила светскую премьеру фильма Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". Появление телеведущей на красной дорожке произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Для выхода в свет 42-летняя Ксения Собчак выбрала длинное черное платье в пол с глубоким декольте и черный же дизайнерский пиджак. Платье это подчеркивало все, чем природа щедро наградила Ксюшу. 

Многочисленные гости премьеры обратили внимание, как из-под платья выпирает животик, как увеличилась скромная обычно грудь Собчак.

А грудь – это первый орган, который претерпевает изменения при наступлении беременности. Даже тогда, когда тест еще не в силах что-то показать, грудь уже начинает меняться и оповещать женщину, что внутри нее развивается новая жизнь. Уже на первых неделях грудь изменяется в размерах и слегка меняет форму, поскольку происходит расширение межпротоковых пространств. Вероятно, этот процесс происходит сейчас внутри хвастающейся пышным бюстом Собчак.

Фото: Утро.ру

Что же касается округлившегося животика, то известно: после 12-ой недели беременности матка достигает таких размеров, что начинает выступать над лоном. И в это время будущая мама начинает замечать изменения в фигуре. На 16-ой неделе животик уже заметно округляется, и его уже труднее замаскировать под свободной одеждой. Что, вероятно, и случилось с Собчак.

Фото: Утро.ру

Гости премьеры шептались: "Да она же в положении!" И поздравляли Собчак с беременностью. Сама она никаких комментариев и интервью не давала и слухов не подтверждала. Но и не отрицала. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Казахстан сделал приятный жест Путину во время визита

Столицу тщательно подготовили к приезду высокопоставленных гостей

Европарламент неожиданно высказался в защиту россиян

И потребовал от ЕК пересмотра принятых против населения России санкций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей