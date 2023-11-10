Животик выпирает из-под платья: округлившуюся Собчак поздравляют с беременностью

Ксения Собчак cо вторым мужем Константином Богомоловым посетила светскую премьеру фильма Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". Появление телеведущей на красной дорожке произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Для выхода в свет 42-летняя Ксения Собчак выбрала длинное черное платье в пол с глубоким декольте и черный же дизайнерский пиджак. Платье это подчеркивало все, чем природа щедро наградила Ксюшу.

Многочисленные гости премьеры обратили внимание, как из-под платья выпирает животик, как увеличилась скромная обычно грудь Собчак.

А грудь – это первый орган, который претерпевает изменения при наступлении беременности. Даже тогда, когда тест еще не в силах что-то показать, грудь уже начинает меняться и оповещать женщину, что внутри нее развивается новая жизнь. Уже на первых неделях грудь изменяется в размерах и слегка меняет форму, поскольку происходит расширение межпротоковых пространств. Вероятно, этот процесс происходит сейчас внутри хвастающейся пышным бюстом Собчак.

Что же касается округлившегося животика, то известно: после 12-ой недели беременности матка достигает таких размеров, что начинает выступать над лоном. И в это время будущая мама начинает замечать изменения в фигуре. На 16-ой неделе животик уже заметно округляется, и его уже труднее замаскировать под свободной одеждой. Что, вероятно, и случилось с Собчак.

Гости премьеры шептались: "Да она же в положении!" И поздравляли Собчак с беременностью. Сама она никаких комментариев и интервью не давала и слухов не подтверждала. Но и не отрицала.