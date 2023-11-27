Собчак призналась в любви к России

Собчак призналась в любви к России
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev/Russian Look/www.globallookpress.com
В ее словах многие усмотрели ловкий пиар-ход

Российская журналистка, телеведущая и светская львица Ксения Собчак славится своими громкими высказываниями, которые нередко вызывают бурную реакцию у публики. Недавно "блондинка в шоколаде" вновь обратила на себя повышенное внимание общественности, подняв ставшую по очевидным причинам сейчас особенно острой тему патриотизма. 

У Собчак было много успешных проектов, и она активно работает над кейсом по русскому стилю. Вместе с редактором своих каналов Дарьей Насоновой она представила "Русскую барыню" – проект о русском стиле в искусстве и моде. 

На днях светская львица выступила с громким заявлением о том, что любит и чтит Россию, культуру и традиции этой страны. Общественностью эти слова были восприняты неоднозначно: многие решили, что Собчак просто хочет пропиарить свой проект. 

"Блондинка в шоколаде" к критике отнеслась хладнокровно. Она ответила, что и прежде никогда не скрывала своей любви к родине и гордилась тем, что живет в России. 

"Я всю жизнь люблю и поддерживаю русскую культуру", – сказала Собчак, напомнив, что и прежде нередко сотрудничала с отечественными брендами.

Ранее Собчак устроила разнос радикальным патриотам.

Источник: Telegram
По теме

Разрушительный мегашторм обрушился на юг России: циклон движется на Москву

"Утро.ру" собрало все подробности происшествий ночи на 27 ноября

Россияне массово скупили один вид товаров: даже влезли в долги

Людей не останавливают высокие проценты по кредитам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей