Собчак призналась в любви к России

В ее словах многие усмотрели ловкий пиар-ход

Российская журналистка, телеведущая и светская львица Ксения Собчак славится своими громкими высказываниями, которые нередко вызывают бурную реакцию у публики. Недавно "блондинка в шоколаде" вновь обратила на себя повышенное внимание общественности, подняв ставшую по очевидным причинам сейчас особенно острой тему патриотизма.

У Собчак было много успешных проектов, и она активно работает над кейсом по русскому стилю. Вместе с редактором своих каналов Дарьей Насоновой она представила "Русскую барыню" – проект о русском стиле в искусстве и моде.

На днях светская львица выступила с громким заявлением о том, что любит и чтит Россию, культуру и традиции этой страны. Общественностью эти слова были восприняты неоднозначно: многие решили, что Собчак просто хочет пропиарить свой проект.

"Блондинка в шоколаде" к критике отнеслась хладнокровно. Она ответила, что и прежде никогда не скрывала своей любви к родине и гордилась тем, что живет в России.

"Я всю жизнь люблю и поддерживаю русскую культуру", – сказала Собчак, напомнив, что и прежде нередко сотрудничала с отечественными брендами.

Ранее Собчак устроила разнос радикальным патриотам.