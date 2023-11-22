"Мать уродов": Соловьев публично врезал Собчак

"Мать уродов": Соловьев публично врезал Собчак
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Поводом для критики стало недавнее интервью светской львицы с Захаром Прилепиным

Журналистка Ксения Собчак и телеведущий Владимир Соловьев уже давно находятся в некой конфронтации и никогда не упускают повода высказать друг о друге все, что думают. В этот раз о звезде "Дома-2" ведущий заговорил сам на программе "Полный контакт" на Rutube.

Комментируя интервью Ксении с Прилепиным, Соловьев заявил, что ему редко доводилось встречать настолько глупых и недалеких людей, как Собчак.

Не поскупившись на критику и громкие слова, телеведущий назвал ее "позором для МГИМО", утверждая, что "блондинка в шоколаде" ничего не смыслит в политической обстановке и вдобавок постоянно следит за его деятельностью – видимо, завидуя его успеху.

Соловьев резко попросил Собчак воздержаться от комментариев к его работе и не пытаться учить его манерам. Он также высказал свое мнение о других личностях, связанных с "Домом-2", охарактеризовав их как "окакиши" и выразив сожаление о том, что бездарные, но трудолюбивые люди, как Бузова, происходят оттуда.

"Мать уродов Дани Милохина, Моргенштерна*. За "Дом-2" вообще в аду тебе гореть", – словестно врезал Соловьев.

Собчак и Соловьев регулярно критикуют и высмеивают друг друга. Ранее теледива нередко советовала Соловьеву обратиться за психологической помощью из-за "одержимости бесами", а ведущий заявлял, что та намеренно разжигает ненависть к России ради денег и собственной выгоды.

Ранее Соловьев обозвал Милохина "тварью и сволотой".

* признан иноагентом в РФ

Источник: RUTUBE
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