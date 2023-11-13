"Мы куда-то катимся": Собчак раскрыла свое отношение к России

Телеведущая объяснила, почему считает себя патриотом

Телеведущая и блогерша Ксения Собчак высказалась на тему патриотизма и отношения к России. В недавнем интервью на своем YouTube-канале она затронула тему происходящего.

Патриотизм, заявила Собчак, для нее лично выражается в том, что она живет и работает на Родине в нелегкое для России время и не собирается уезжать. Не поддерживает происходящее в стране сейчас, но и не желает ей проигрыша и полного развала, не хочет развалить страну изнутри.

Однако, уточнила "блондинка в шоколаде", есть все-таки вещи, с коими лично блогерша категорически не согласна и оправдать не готова. Например, когда оправдывают уход из жизни людей.

"Это та граница, которую внутри себя я перейти не могу", – призналась она.

В целом, заявила журналистка, она старается не переходить границу в любых своих высказываниях.

Собчак призналась, что существует единственный вариант, при котором она уедет из страны сразу же. Это закрытие границ. Кроме того, добавила она, мнение касательно эмиграции, возможно, однажды изменится.

"Все еще уляжется – лет через 40. Будет тихо, благополучно и невыносимо скучно. А пока мы хоть куда-то катимся, и это очень здорово", – высказался журналистка.

Недавно мы писали, что Собчак заявилась на светское мероприятие с округлившимся животиком и все дружно поздравляли ее с беременностью, однако блогерша не подтвердила и не опровергла предположения.