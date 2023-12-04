Едва говорила и стояла на ногах: поведение Собчак на вечеринке сняли на видео

Едва говорила и стояла на ногах: поведение Собчак на вечеринке сняли на видео
Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники вновь заподозрили журналистку в пристрастии к спиртному

На днях Ксения Собчак побывала на благотворительном аукционе Светланы Бондарчук. Кадрами с вечера она поделилась в своем Telegram-канале. Несмотря на важность мероприятия, в Сети больше обсуждают не вечеринку, а поведение на ней Ксении Анатольевны.

На видео со встречи отчетливо виден выпуклый живот журналистки. Это вновь запустило слухи о ее возможной второй беременности. Сама Собчак, впрочем, пока никак не прокомментировала ни свой внешний вид, ни предположения подписчиков.

"Устала, но счастлива", – только и отметила Ксения.

Однако видео с вечера вызвало новую волну критики. Походка Ксении Анатольевны показалась многим шаткой, будто она едва стояла на ногах и с трудом говорила.

"В хлам. И ходит, как каракатица. Тот случай, когда бархат утяжеляет и без того тяжелое тело", Колени похожи на пудовые гири", Видно, что ноги устали, но держалась", "На полусогнутых ходит, как корова на льду", – прокомментировали подписчики.

Так, даже участие в благотворительности обернулось для Собчак очередной волной критики из-за внешнего вида и поведения. Хотя сама Ксения пока что на скандал не отреагировала.

Ранее Собчак раскрыла свое отношение к России.

Источник: Telegram
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