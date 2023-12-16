Где сейчас находится артист до конца неизвестно

Бывшие супруги Ксения Собчак и Максим Виторган воспитывают общего сына Платона. Им удалось сохранить хорошие отношения ради ребенка, несмотря на сложный развод. Теперь они стараются уделать мальчику как можно больше времени.

Недавно стало известно, что Виторган забрал сына от Собчак и покинул страну. Он отправился в тропические места, чтобы провести отпуск вместе с ребенком и отдохнуть от городской суеты. За границей актер и его наследник читают вместе книги, а также весело проводят время в компании слонов.

Ксения Собчак, судя по всему, не против такого времяпрепровождения Виторгана с сыном. Иногда бывшие супруги могут позволить себе и совместный отдых, отправившись за рубеж вместе со своими новыми вторыми половинками и детьми.

Хотя такие высокие отношения были в этой семье не всегда. Незадолго до официального развода Максим Виторган устраивал перепалку с Константином Богомоловым, узнав про их отношения. Драку между своими мужчинами не так давно впервые прокомментировала Ксения Собчак.