Сбежавший из России Виторган пожаловался на "стукачей"

Сбежавший из России Виторган пожаловался на "стукачей"
Максим Виторган. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актер сделал очередное скандальное заявление

Некогда популярный российский актер театра и кино Максим Виторган после начала специальной военной операции не просто осудил решение главы государства, но и принялся на регулярной основе делать скандальные заявления в социальны сетях.

Отчасти это стоило ему карьеры и уж точно от артиста отвернулись поклонники, придерживающиеся патриотических взглядов. Долгое время для них было тайной, Максим Виторган остался в России или сбежал в Израиль.

Дело в том, что звезда является этническим евреем. Более того, его сын успел отслужить на Святой земле, поэтому все еще может быть призван на войну против Палестины.

Сам Максим Виторган после обострения палестино-израильского конфликта отказался от своих якобы пацифистских взглядов и поддержал историческую родину. Однако он умудрился шокировать подписчиков, когда отреагировал на боевые действия цитатой организатора Холокоста.

Недавно актер все же подтвердил эмиграцию из России, однако отметил, что уезжает на короткое время. Так или иначе, он продолжил делать скандальные заявление и пожаловался на "стукачей".

"Стукачи всегда у нас в почете", – прокомментировал "Дело врачей" Максим Виторган.

Видимо, у мужа не менее скандальной Ксении Собчак особая любовь к истории, правда для подписчиков остается загадкой, каким образом артист, цитирующий нацистского преступника Германа Геринга, строит аналогии.

Фоторепортаж
Война в Израиле: кто из российских звезд оказался в опасности
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Анатолий Белый. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Семен Слепаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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