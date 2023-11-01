Сбежавший из России Виторган пожаловался на "стукачей"

Актер сделал очередное скандальное заявление

Некогда популярный российский актер театра и кино Максим Виторган после начала специальной военной операции не просто осудил решение главы государства, но и принялся на регулярной основе делать скандальные заявления в социальны сетях.

Отчасти это стоило ему карьеры и уж точно от артиста отвернулись поклонники, придерживающиеся патриотических взглядов. Долгое время для них было тайной, Максим Виторган остался в России или сбежал в Израиль.

Дело в том, что звезда является этническим евреем. Более того, его сын успел отслужить на Святой земле, поэтому все еще может быть призван на войну против Палестины.

Сам Максим Виторган после обострения палестино-израильского конфликта отказался от своих якобы пацифистских взглядов и поддержал историческую родину. Однако он умудрился шокировать подписчиков, когда отреагировал на боевые действия цитатой организатора Холокоста.

Недавно актер все же подтвердил эмиграцию из России, однако отметил, что уезжает на короткое время. Так или иначе, он продолжил делать скандальные заявление и пожаловался на "стукачей".

"Стукачи всегда у нас в почете", – прокомментировал "Дело врачей" Максим Виторган.

Видимо, у мужа не менее скандальной Ксении Собчак особая любовь к истории, правда для подписчиков остается загадкой, каким образом артист, цитирующий нацистского преступника Германа Геринга, строит аналогии.