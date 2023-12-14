Никогда не накажут: Собчак выступила с заявлением о России

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Отношение россиян к Ксении Собчак крайне неоднозначное – одним она нравится за свою способность доставать из собеседника самое сокровенное, а другие, напротив, не питают к ней теплых чувств. К этому знаменитость давно привыкла и постоянно признается, что получает в свой адрес массу негатива.
Вот и на итоговой пресс-конференции Владимира Путина народ решил задать вопрос о судьбе журналистки президенту. Один россиянин поинтересовался, когда "заслуженно накажут" Ксению Собчак за все, что она делает, и журналистка наконец перестанет "вредить России".
Отвечать на это глава государства не стал, а вот сама знаменитость не смогла пропустить вопрос недовольного гражданина мимо. На него она ответила в своих соцсетях. По словам Собчак, ее никогда не накажут.
"Потому что Ксения Собчак не совершает противоправных действий и никогда не вредила России. И не навредит", – выступила она с заявлением о России.
Это был не единственный вопрос на пресс-конференции президента, который касался журналистки. На экранах также показывали сообщение "Сколько еще терпеть Нарусову и ее дочь? Это враги нашего государства".
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