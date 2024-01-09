Каким звездам испортила жизнь Ксения Собчак

Артисты столкнулись с проблемами после интервью с блогершей

Ксения Собчак известна на всю страну как одна из самых скандальных звезд. Всероссийскую дурную славу телеведущей принес проект "Дом-2". Теперь она ведет на YouTube авторскую программу, в ходе которой часто рассуждает о политике и коллегах, порой, не подбирая выражения.

В информационном поле слова "Собчак" и "скандал" уже давно стали синонимами. Многие отечественные звезды предпочитают не связываться с блогершей вообще, иные рискуют попасть под удар. Не секрет, что после интервью с журналисткой у некоторых звезд портилась жизнь.

К примеру, Ксения Собчак стала одной из первых, с кем после бегства в Израиль открыто пообщался Андрей Макаревич*. Музыкант в ходе интервью раскритиковал СВО, после чего был признан иностранным агентом.

За несколько месяцев до ареста основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская дала интервью скандальной блогерше. Звезда пыталась узнать, сколько зарабатывает ее собеседница, теперь эту информацию выясняют следователи и налоговики.

Певец Валерий Меладзе, который уже давно пропал с радаров, еще в 2021 году получил волну негатива из-за нескольких острых тем, на которые рассуждал в беседе с Ксенией Собчак. Он, в том числе, прошелся по украинским коллегам, за что и там попал в немилость.

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* умудрился подставиться аж дважды. Во время первого интервью он заявил журналистке, мол, в России "нечем гордиться", а также негативно высказался о праздновании Дня Победы. После бегства иноагент вновь пообщался со звездой YouTube и рассказал, как обходит законы в ОАЭ. Теперь его слова проверяет полиция арабской страны.

Актер Алексей Панин*, возможно, стал самым скандальным гостем Ксении Собчак. Иноагент в ходе интервью открыто оправдал терроризм и экстремизм. А еще артист подставил своих коллег, сделав сомнительные заявления об их личной жизни.

*Признаны иностранными агентами Минюстом РФ