Каким звездам испортила жизнь Ксения Собчак

Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Алишер Моргенштерн. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артисты столкнулись с проблемами после интервью с блогершей

Ксения Собчак известна на всю страну как одна из самых скандальных звезд. Всероссийскую дурную славу телеведущей принес проект "Дом-2". Теперь она ведет на YouTube авторскую программу, в ходе которой часто рассуждает о политике и коллегах, порой, не подбирая выражения.

В информационном поле слова "Собчак" и "скандал" уже давно стали синонимами. Многие отечественные звезды предпочитают не связываться с блогершей вообще, иные рискуют попасть под удар. Не секрет, что после интервью с журналисткой у некоторых звезд портилась жизнь.

К примеру, Ксения Собчак стала одной из первых, с кем после бегства в Израиль открыто пообщался Андрей Макаревич*. Музыкант в ходе интервью раскритиковал СВО, после чего был признан иностранным агентом.

Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

За несколько месяцев до ареста основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская дала интервью скандальной блогерше. Звезда пыталась узнать, сколько зарабатывает ее собеседница, теперь эту информацию выясняют следователи и налоговики.

Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Певец Валерий Меладзе, который уже давно пропал с радаров, еще в 2021 году получил волну негатива из-за нескольких острых тем, на которые рассуждал в беседе с Ксенией Собчак. Он, в том числе, прошелся по украинским коллегам, за что и там попал в немилость.

Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* умудрился подставиться аж дважды. Во время первого интервью он заявил журналистке, мол, в России "нечем гордиться", а также негативно высказался о праздновании Дня Победы. После бегства иноагент вновь пообщался со звездой YouTube и рассказал, как обходит законы в ОАЭ. Теперь его слова проверяет полиция арабской страны.

Алишер Моргенштерн. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Актер Алексей Панин*, возможно, стал самым скандальным гостем Ксении Собчак. Иноагент в ходе интервью открыто оправдал терроризм и экстремизм. А еще артист подставил своих коллег, сделав сомнительные заявления об их личной жизни.

Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

*Признаны иностранными агентами Минюстом РФ
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Война в Израиле: кто из российских звезд оказался в опасности
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Анатолий Белый. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Семен Слепаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: NEWS.RU ✓ Надежный источник
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