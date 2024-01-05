Опальный Меладзе лишен всех концертов: что случилось

Популярный исполнитель срочно вернулся в Россию, бросив гастроли

Популярный исполнитель Валерий Меладзе срочно прервал гастрольный тур и рванул в столицу нашей страны, потому что его отец внезапно попал в реанимацию. Причина столь резкого ухудшения здоровья мужчины – тяжелые последствия ковида.

Это не первый раз, когда 90-летний Шота Константинович попадает в медицинские учреждения из-за проблем с сердцем. В 2008 году он уже попадал в клинику, когда едва не упал от слабости прямо в автобусе, отправившись в гости к другу. Второй случай сердечных неполадок отмечен в 2018 году, тогда состояние пожилого мужчины медиками оценивалось как средней тяжести. А теперь вот – экстренная госпитализация из-за отголосков коронавируса.

Любящие сыновья всегда срывались с любых выступлений и мероприятий, едва услышав, что отцу плохо. Вот и на сей раз Валерий отменил все концерты и гастроли, сорвавшись в Москву, чтобы быть рядом с родителем.

Ранее мы писали, что исполнитель хита "Сэра" уже почти два года не выступает в России, предпочитая европейскую сцену, Дубай и страны СНГ. Это произошло после того, как он открыто высказал свои политические взгляды, что привело к массовой отмене выступлений по разным причинам. Пока под вопросом выступления Валерия Меладзе в Казахстане.

