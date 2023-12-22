Раскрыто наказание для оскандалившегося в России Меладзе

Артиста хотят лишить доходов

В последнее время Валерий Меладзе является участником многих скандалов из-за своей неоднозначной позиции. Пускать на российскую сцену его не хотят после нескольких громких выступлений в ОАЭ – теперь он вынужден зарабатывать на заграничных корпоративах.

Некоторые общественные деятели очень хотят наказать оскандалившегося в России Меладзе и даже придумали способ для этого. Глава "Ветеранов России" Ильдар Резяпов считает, что артиста нужно признать экстремистом через суд – тогда появится возможность лишить его имущества и авторских прав на песни. Благодаря своему творчеству певец до сих пор получает в стране солидные гонорары.

По мнению общественника, все конфискованные деньги Меладзе можно направить на нужды страны, от которой артист отрекся.

Два года назад Валерий Меладзе был одним из самых популярных артистов в России. Его регулярно приглашали на частные корпоративы, он много давал концертов по всей стране, а также выступал на ведущих мероприятиях. Но сейчас знаменитость опасается возвращаться назад.

Некоторых общественных деятелей возмущает, что после выходки в Дубае Меладзе до сих пор не признали иноагентом. Хотя с тех пор артист старается молчать на острые темы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, за какие деньги Меладзе готов выступить для россиян за границей.