Раскрыто наказание для оскандалившегося в России Меладзе

Раскрыто наказание для оскандалившегося в России Меладзе
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артиста хотят лишить доходов

В последнее время Валерий Меладзе является участником многих скандалов из-за своей неоднозначной позиции. Пускать на российскую сцену его не хотят после нескольких громких выступлений в ОАЭ – теперь он вынужден зарабатывать на заграничных корпоративах. 

Некоторые общественные деятели очень хотят наказать оскандалившегося в России Меладзе и даже придумали способ для этого. Глава "Ветеранов России" Ильдар Резяпов считает, что артиста нужно признать экстремистом через суд – тогда появится возможность лишить его имущества и авторских прав на песни. Благодаря своему творчеству певец до сих пор получает в стране солидные гонорары.

По мнению общественника, все конфискованные деньги Меладзе можно направить на нужды страны, от которой артист отрекся.

Два года назад Валерий Меладзе был одним из самых популярных артистов в России. Его регулярно приглашали на частные корпоративы, он много давал концертов по всей стране, а также выступал на ведущих мероприятиях. Но сейчас знаменитость опасается возвращаться назад.

Некоторых общественных деятелей возмущает, что после выходки в Дубае Меладзе до сих пор не признали иноагентом. Хотя с тех пор артист старается молчать на острые темы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, за какие деньги Меладзе готов выступить для россиян за границей.

Источник: Mash
По теме

Вайкуле жестко осадила патриотку Гагарину

Артистке не понравилось, что та перепела Пугачеву

Сергей Лавров указал Земфире* на дверь: концертов в России не дождется

На родине артистке не рады

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей