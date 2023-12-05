Россияне возмущены неуплатой налогов Меладзе: "Посидит, как Блиновская, оплатит"

Певец продолжает зарабатывать деньги в России, игнорируя долги

Волна негодования захлестнула многих россиян, и в частности бывших поклонников автора хита "Притяженья больше нет" Валерия Меладзе. И немудрено – артист продолжает получать миллионы в России, при этом не считая нужным посетить Налоговую службу и рассчитаться с долгами.

Несмотря на отсутствие концертной деятельности в РФ, Валерий Меладзе зарабатывает на российском бизнесе. Он является учредителем компании "Вантаж", которая арендует торговый центр в Москве. По данным СМИ, в 2022 году эта фирма получила прибыль более 15 млн рублей. Однако сам Меладзе по-прежнему не платит налоги в России – его долг перед ФНС вырос до 275 тыс. рублей.

Острая на язык публика в интернете жалеть артиста явно не собирается. Пользователи считают, что у такого человека не может не быть денег, поэтому кара за уклонение от обязанностей должна быть суровой. Многие требуют арестовать его счета и конфисковать имущество, как в случае с Блиновской.

"Заработали они столько, что нам и не снилось, а звучит в новостях, как будто он банкрот", " Посидит, как Блиновская, оплатит", – пишут пользователи.

Не забывают слушатели припоминать певцу и другие его прегрешения.

"В тюрьму! Девок на сцене чуть ли не голышом петь заставлял!", – восклицают они.

Так что шансов выступить в России на Новый год у Меладзе мало. Да и гонорар в 12 млн рублей немногие сейчас могут себе позволить в кризис.

Ранее сообщалось, что улетевший из России Меладзе увяз в огромных долгах.