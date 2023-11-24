Брежнева попросила прощения у Меладзе после развода

Певицы обратилась к бывшему на русском языке, пишут СМИ

Вера Брежнева после отречения от России и творчества исключительно на украинском языке, на котором общается и в соцсетях с поклонниками, вдруг оставила сообщение на русском – СМИ заподозрили, что посвящена она экс-супругу Константину Меладзе.

После известных всем событий на Украине Вера выразила поддержку стране, в которой родилась, однако супруг решил отмалчиваться. У Константина на тот момент был в России бизнес, и продюсер решил вести себя осторожно. А Брежнева яростно отстаивала в соцсетях свой патриотизм, то и дело рассказывая, как помогает беженцам-соотечественникам в Италии.

Новый украинский репертуар Веры пока что не достиг той популярности, которая имеется у ее русскоязычных хитов. А Меладзе успел прожать все главные музыкальны бэнгеры бывшей жены.

"Не оставляй меня, любимый", – написала Вера.

После всех этих событий Вера совершенно неожиданно оставила послание на русском – на свой странице в социальных сетях, пишут медиа, якобы попыталась вызвать жалость у Меладзе.

А не так давно мы рассказывали, на что Вера тратила свои многомиллионные гонорары на вершине своей карьеры.