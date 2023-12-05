Меладзе выставил огромный ценник за выступление в России

За пару хитов на вечеринке артист требует круглую сумму в миллионах, люксовые номера и роскошное авто с тонировкой

Исполнитель Валерий Меладзе мог заработать в России за 2023-й год минимум 30 миллионов рублей. На это обратили внимание журналисты, в поле зрения которых попали налоговые задолженности исполнителя.

Супруг Альбины Джанабаевой, как оказалось, разорвал не все связи с Россией. Тут у него имеется пара фирм. Так, Валерий является владельцем "Вантажа" вместе со своей сестрой Лианой. Компания арендует и управляет недвижимостью. Эта контора владеет ТЦ в Восточном Бирюлеве, а также арендует здание торгового комплекса в Западном. Чистая прибыль фирмы за год доходит до 30 миллионов рублей. При этом официальный доход Валерия за текущий год, судя по налоговым документам, соответствует этой сумме.



Как пишет SHOT, Меладзе до сих пор выступает на частых вечеринках в российской столице. За "Самбо белого мотылька" и еще пару вечных хитов Валерий просит от организаторов минимум 12 млн рублей. С них же требует перелет бизнес-классом, номер в пятизвездочном отеле люкс-класса, авто соответствующего уровня – новый Мерседес в 222-м кузове (при этом машина должна быть не старше 3 лет). Обязательное условие – наличие тонировки.

Но и это не все: в список требований входит еще и автобус для 25 человек. В гримерке Меладзе желает видеть пару бутылок двенадцатилетнего виски и пятнадцать банок колы в стеклянных бутылках. Ну и в качестве бонуса – "суточные" 250 евро для самого артиста, и еще 200 – для его директора.

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