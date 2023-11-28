Джанабаева совершила неожиданный поступок после слухов о разводе с Меладзе

Джанабаева совершила неожиданный поступок после слухов о разводе с Меладзе
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: Vadim Tarakanov/www.globallookpress.com
У пары происходит нечто странное, считают СМИ

Исполнительница Альбина Джанабаева выложила в социальные сети короткий ролик, на котором, на удивление, красуется без обручального кольца. Таким неожиданным поворотом событий звезда вновь заставила говорить журналистов о том, что с Валерием Меладзе у нее якобы творится что-то неладное.

А все началось еще тогда, когда Альбину начали подозревать в положении – мол, на одном из концертов появилась с округлившимся животом. Затем стали поговаривать, что сама причина кроется в разладе внутри семьи. 

Естественно, ни Джанабаева, ни Меладзе не спешат комментировать чужие домыслы. Поэтому публике приходится додумывать самой и строить свои выводы – подчас недалекие до абсурда.

На новых кадрах Альбина показывает язык у входа в кофейню. Занимательная деталь, которая многим бросилась в глаза – отсутствие обручального кольца на руке. И совершенно неясно, в чем может быть дела: оригинальное решение дизайнера или разлад в семье.

Фото: соцсети

А ранее россияне пришли в негодование из-за возвращения Кристины Орбакайте на сцену – в Сети появилась афиша новогоднего концерта в Москве. Тут наследнице Аллы Пугачевой припомнили и бегство сына из России, и проживание в Штатах, передает телеканал "360".

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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