Джанабаева совершила неожиданный поступок после слухов о разводе с Меладзе

У пары происходит нечто странное, считают СМИ

Исполнительница Альбина Джанабаева выложила в социальные сети короткий ролик, на котором, на удивление, красуется без обручального кольца. Таким неожиданным поворотом событий звезда вновь заставила говорить журналистов о том, что с Валерием Меладзе у нее якобы творится что-то неладное.

А все началось еще тогда, когда Альбину начали подозревать в положении – мол, на одном из концертов появилась с округлившимся животом. Затем стали поговаривать, что сама причина кроется в разладе внутри семьи.

Естественно, ни Джанабаева, ни Меладзе не спешат комментировать чужие домыслы. Поэтому публике приходится додумывать самой и строить свои выводы – подчас недалекие до абсурда.

На новых кадрах Альбина показывает язык у входа в кофейню. Занимательная деталь, которая многим бросилась в глаза – отсутствие обручального кольца на руке. И совершенно неясно, в чем может быть дела: оригинальное решение дизайнера или разлад в семье.

А ранее россияне пришли в негодование из-за возвращения Кристины Орбакайте на сцену – в Сети появилась афиша новогоднего концерта в Москве. Тут наследнице Аллы Пугачевой припомнили и бегство сына из России, и проживание в Штатах, передает телеканал "360".