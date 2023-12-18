Слепаков, Меладзе и Лобода: за какую сумму беглые звезды споют для россиян

Рассекречены расценки артистов в Новый год

Знаменитости привыкли работать в новогодний период без передышки, поскольку в это время могут заработать больше, чем за все остальные 11 месяцев. Отказываться от привычных заработков не готовы и артисты, которые давно покинули Россию. Рассказываем, за какую сумму и на каких условиях беглые звезды споют для россиян.

Семен Слепаков*

Сейчас израильтянин не планирует давать концерты на российских плащадках, но не против приехать в Европу, ОАЭ или страны СНГ, чтобы порадовать зрителя своим творчеством. Частные мероприятия с участием Слепакова* обойдутся в 50 тысяч евро за 40 минут.

Валерий Меладзе

После череды скандалов артист решил, что выступать за границей ему будет безопасней. Поэтому сейчас он колесит по европейским площадкам, а также поет в Дубае. И в новогодний период за его концерт придется отдать 120 тысяч евро, хотя еще недавно он требовал только 80 тысяч.

Светлана Лобода

Не против спеть для россиян и Светлана Лобода. Недавно она выпустила русскоязычный альбом, за который ее раскритиковали украинцы. Из-за проблем со спросом ей пришлось уменьшить ценник со 120 тысяч до 70 тысяч евро. Также предварительно она проверяет заказчиков, находятся ли они в санкционных списках.

Вера Брежнева

После развода Брежневой приходится обеспечивать себя и своих дочек без помощи Константина Меладзе. Поэтому украинка соглашается на частные корпоративы, требуя за них 55 тысяч евро. При этом по райдеру ей должны обеспечить шикарные условия проживания, которые обойдутся заказчику еще, как минимум, в 60 тысяч евро.

Максим Галкин*

Юморист готов развлекать публику на частных мероприятиях за 80 тысяч евро. Цену он снизил из-за того, что на ценник в 100 тысяч евро спрос небольшой – по крайней мере, так говорят источники.

Алла Пугачева

По сообщениям СМИ, Примадонна может снова вернуться на сцену за 500 тысяч евро. Впрочем, сама артистка эту информацию опровергала, утверждая, что давно отпела свое. Хотя записать несколько песен в Россию все же вернулась.

Земфира*

Для русскоязычной публики певица готова дать представление за 500 тысяч евро – она требует такого же гонорара, который назначили Пугачевой. При этом за концерты она получает значительно меньшие суммы – например, в Голландии ей удалось получить только 10 млн рублей.

*Семен Слепаков, Максим Галкин и Земфира признаны иноагентами в РФ