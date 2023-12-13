Какие российские звезды умерли в 2023 году: вспоминаем главные имена

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: соцсети Фото: Tereshchenko Svetlana/news.ru/www.globallookpress.com
Все погибли из-за возраста или тяжелых недугов

За последний год из жизни ушли несколько известных российских представителей театра, кино и мира моды. Знаменитостей знала в лицо вся страна, поэтому потеря для многих стала ощутимой. "Утро.ру" вспоминает главные имена российских звезд, с которыми пришлось проститься в 2023-ем году.

Инна Чурикова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Она покинула этот мир 14 января после продолжительной болезни. Ей было 79 лет. Артистка "Ленкома" полюбилась многим своими непревзойденными как комедийными, так и драматическими ролями. Попрощаться с ней пришло огромное количество россиян. Супруг, Глеб Панфилов, пережил жену на 7 месяцев.

Вячеслав Зайцев

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Знаменитый модельер покинул этот мир 30 апреля в возрасте 85 лет. В последние дни он передвигался исключительно на инвалидной коляске, его состояние оставляло желать лучшего. Его похороны проигнорировали многие звезды, которых он одевал, а Алла Пугачева даже не прислала венок. Зайцев нашел покой на Жегаловском кладбище в Московской области.

Валентин Юдашкин

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Спустя несколько дней не стало и другого знаменитого российского модельера. Он скончался 2 мая, ему было 59 лет. Последние годы знаменитость страдал от онкологии. Попрощаться с ним пришли многие артисты, а также представители власти. Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище.

Ирина Мирошниченко

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

3 августа не стало звезды кинофильма "Я шагаю по Москве". Знаменитая артистка последние дни чувствовала себя неважно, но лечилась на дому. Вскоре актриса была госпитализирована, врачи не смогли ее спасти. Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище. Ей был 81 год.

Вера Васильева

Фото: соцсети

Советская актриса умерла на 98 году жизни. До конца своих дней она оставалась в активной, много работала и путешествовала. Коллеги вспоминали, что Васильева всегда была элегантной и утонченной. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище.

Николай Добронравов

Фото: Tereshchenko Svetlana/news.ru/www.globallookpress.com

Муж Александры Пахмутовой скончался на 95 году жизни. Сперва его супруге старались не говорить плохую новость, опасаясь за ее состояние. Последние дни он провел в реанимации. Поэта похоронили на Новодевичьем кладбище.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие звезды поддержали возвращение Пугачевой в Россию.

Источник: Утро.ру
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