Не угадали: озвучена настоящая причина мимолетного визита Пугачевой в Россию

Всего пару дней провела на родине Примадонна. Строились самые разные версии цели ее визита. Но все не угадали.

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

С тех пор Народная артистка Советского Союза в родные палестины наведывалась лишь дважды – в мае и ноябре 2023 года. Формальной причиной для приезда весной были похороны друга певицы кутюрье Валентина Юдашкина. А зачем певица приезжала осенью?

Настоящую причину мимолетного визита Пугачевой озвучила певица и актриса Алена Кравец.

"Единственная причина посетить Россию, как я понимаю, – сохранение статуса налогового резидента на родине, который теряется, если ты полгода тут не живешь", – пояснила Кравец,

Действительно, согласно пункту 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в России не прерывается на периоды его выезда за пределы страны для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения и обучения.

"Если бы Пугачева не находилась на территории России в течение 183 и больше дней за год, то она стала бы нерезидентом, – говорит Кравец. – В этом случае ставка налогообложения повышается до 30% и никакие налоговые вычеты не предусмотрены. А сейчас она может претендовать на налоговый вычет за обучение детей".

Что же касается посещения музыкальной студии в Твери, то и тут никакой тайны нет. "Песен Пугачева там не записывала, а решались вопросы с авторскими правами на ряд ее старых композиций, только и всего", - заверила Алена.