Об этом сообщают осведомители

Валерий Леонтьев старается не появляться в публичном пространстве последние почти два года. За это время в Сети не было ни фото, ни видео, на которых можно увидеть, как сейчас выглядит знаменитость. Его представители говорили, что приезжать в Россию артист не спешит, поскольку время не подходящее. Выступать в стране он тоже не намерен, но если поступит какое-то привлекательное предложение, то отказываться от него не будет. Так и произошло.

Недавно стало известно, что Валерий Леонтьев даст тайный концерт российским олигархам в Дубае. Официально осведомители не стали указывать имени звезды, которая выступит на корпоративе, хотя по сообщению все было понятно.

Указывается, что Леонтьев даст концерт 14 января – в Старый Новый год. Билеты на его представление продавать не будут, публику станут запускать исключительно по списку приглашенных лиц. Посмотреть на приехавшего из Майами артиста собираются различные представители российской элиты, которые предпочитают проводить зиму в теплых странах.

Ранее Филипп Киркоров рассказывал, что продолжает поддерживать связь с Валерием Леонтьевым. По его словам, артист сейчас "находится дома".