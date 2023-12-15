Обнаглевший Слепаков* раскрыл цену за возвращение в Россию

У комика губа не дура

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ СЕМЕНОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СЛЕПАКОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА СЕМЕНА СЕРГЕЕВИЧА СЛЕПАКОВА

Еще совсем недавно модный российский юморист Семен Слепаков* пользовался безграничной популярностью в нашей стране. Ни одно крупное мероприятие не обходилось без этого артиста. Однако после известных событий прошлого года комик решил покинуть родное государство и теперь не прекращает охаивать его из-за границы. Но за солидное вознаграждение Семен Слепаков* все же готов на некоторое время вернуться в Россию.



В интернет-пространстве появилась любопытная информация о том, какие блага нужны Семену, чтобы он согласился выступить на корпоративе в нашей стране. Стоит отметить, что аппетиты у комика весьма большие. Так, всего за 40 минут выступления звезды на сцене заказчикам придется выложить кругленькую сумму в размере 50 тысяч евро (почти 5 миллионов рублей).



Помимо этого, артист требует оплатить ему перелет в бизнес-классе из Израиля в Белокаменную, предоставить личного охранника, а также удлиненную версию машины представительского класса. Это не единственное требование к транспортировке. Слепаков* желает, чтобы водитель авто все время молчал в тряпочку. Лучше всего, если он (за пределами СНГ) не будет русскоговорящим.



К слову, ранее Слепаков* высказался о возвращении в Россию.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.