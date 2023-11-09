"Это мой дом": Слепаков высказался о возвращении в Россию

"Это мой дом": Слепаков высказался о возвращении в Россию
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист нашел новую родину

Известный своими юмористическими песнями Семен Слепаков* решил перепеть знаменитую композицию SHAMAN "Я русский". Многие увидели в этом выпад в адрес любимого и уважаемого в России артиста, а также песни, которая теперь считается одним из гимнов российской спецоперации.

В тексте Слепаков* высказался о своей принадлежности к еврейской нации. Он отдельно подчеркивал, насколько сильно теперь отличается от россиян: не пьет по будням, переходит дорогу на зеленый свет, а также не придает особого значения крови отца. Плюс артист пошутил, что у него нет "кусочка конца". 

После юморист высмеял типичные предрассудки о евреях. Слепаков* заявил, что ему хочется только копить деньги в банке, а все духовное чуждо. 

"Нерусский, не иду до конца. Нерусский, вместо хлеба маца. Нерусский. Скажем прямо – еврей. Для многих даже хуже, чем гей", – пел он.

Слепаков* в песне указал, что какое-то время пытался осесть в Европе, но потом вернулся на родину в Израиль. Звезда высказался о своем возвращении в Россию, подытожив, что израильская земля теперь "мой дом и я здесь навсегда".

Россияне отреагировали на творчество юмориста в социальных сетях, оставив массу возмущенных комментариев.

"Тот еще переобувальщик", "На гос деньгах сидел ровно и нахваливал власти. Выступал против оппозиции. А теперь хорошего из себя строит. Тварь он меркантильная и более ничего из себя не представляет", "Если опустить камеру ниже, то увидите, что он сидит на 2х стульях", – высмеивает его публика.

Ранее стало известно, что Слепаков* избавился от недвижимости в России.

*признан иноагентом

Источник: Утро.ру
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