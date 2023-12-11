Седокова рассказала о работе с Меладзе: "Были желающие утопить Костю"

Певицу в свое время просили выдать "грязную историю" о ее бывшем продюсере

Украинская исполнительница Анна Седокова проработала с Константином Меладзе в период карьеры в "ВИА Гре" всего пару лет. И постоянно имела дело с любопытствующими журналистами, которым не терпелось раскрыть детали о сотрудничестве со скандальным продюсером – тот ведь ушел от супруги и женился на участнице коллектива Вере Брежневой.

Сама Анна понимает, что те самые интересанты из медиа – и другие люди – слали "запросы его утопить". А потому всегда воздерживалась от такой грязи. Возможно, именно по указанной причине тот не отказал Седоковой, когда та пожелала получить права на исполнение хита украинского женского трио "Не оставляй меня, любимый". Достаточно было написать Меладзе на почту – по тому же адресу, который остался действителен спустя пятнадцать лет. Константин не стал проявлять малодушие и ответил "да".

И теперь Седокова не испытывает к Меладзе ничего, кроме благодарности. А работу в "ВИА Гре" вспоминает с трепетом. Именно тогда Анна получила впервые выход на большую сцену. Коллектив был слажен, и Константин, считает Седокова, творил – а потому писал совершенно искренне.

В том же интервью красотка рассказала о серьезных ссорах с супругом, баскетболистом Янисом Тиммой. Несколько раз спортсмен собирал чемодан – однако в паре победила любовь и желание сохранить семью.