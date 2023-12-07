"Галушка-фанерщица": над пытающейся поднять гонорары Брежневой посмеялись в Сети

"Галушка-фанерщица": над пытающейся поднять гонорары Брежневой посмеялись в Сети
Вера Брежнева. Фото: соцсети
Пользователи вовсю шутят по поводу настоящей фамилии певицы, советуя выступать именно под ней

Развод с продюсером Константином Меладзе скверно отразился на финансовом состоянии бывшей солистки поп-группы "ВИА Гра" Веры Брежневой. Возможно, поэтому она попыталась поднять цену на свои выступления, однако этим заявлением только насмешила пользователей Сети.

Некоторое время назад жизнь Веры Брежневой изменилась не в лучшую сторону. Константин Меладзе развелся с ней и, по слухам, уже выбрал себе новую юную фаворитку. Творчество тоже не задалось: осудившую СВО украинскую артистку больше не хотят видеть в России, более того, летом текущего года она лишилась и вида на жительство. Исполнение песен на украинском языке опять же популярностью не пользуется. Пока что выступать Брежнева может для русскоязычной публики за рубежом.

Не так давно экс-солистка "Виа Гры" попыталась попробовать себя в коучинге, продавая "марафоны счастья". Ну, а в преддверии новогодних праздников, самой горячей поры у артистов, певица попыталась подогреть интерес потенциальной аудитории и огласила цену на корпоративные выступления. Во-первых, он вырос на 10 тысяч евро (теперь артистка требует гонорар в 50 тысяч), а во-вторых, еще половина этой суммы должна быть уплачена как затраты на аппаратуру.

Однако вместо волны заказов с просьбой выступить на частных вечеринках певица получила лишь волну насмешек от поклонников, некоторые из которых приобрели статус бывших. Кое-кто даже заявил, что Вера превратилась в "галушку-фанерщицу". Отчаянные старания заработать вызвали десятки насмешливых комментариев, во многих из которых звучала настоящая фамилия Брежневой – Галушка. Пользователи интернета с юмором предложили певице вернуть свою настоящую (девичью) фамилию. Некоторые комментаторы удивились, что Веру Брежневу зовут на подобные мероприятия.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева лишилась последнего бизнеса в России.

Источник: АИФ ✓ Надежный источник
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