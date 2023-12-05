Брежнева лишилась последнего бизнеса в России

Брежнева лишилась последнего бизнеса в России
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Партнерша певицы, устав ждать ее участия в совместном проекте, решила дальше работать сама

Вера Брежнева потеряла последний российский бизнес – бутик женской одежды, который они вместе с дизайнером Ханной Хмелевой открыли в Санкт-Петербурге. Партнерша украинской певицы не так давно покинула их совместное предприятие "Майсизонс".

Ханна Хмелева заявила, что Вера Брежнева не соблюдала договоренностей, заключенных перед открытием ООО. Речь шла о том, что всеми делами занимается Ханна, а Вера "торгует лицом" и пиарит проект. То есть договоренность была о разделении обязанностей.

Однако, по словам дизайнера, в последние полтора года от Брежневой не было никаких действий на благо общего дела, она полностью "забила" на обещания. Поэтому Хмелева и вышла из партнерства, чтобы позже переоформить магазин на свое имя и стать полноправной хозяйкой бутика. ООО Брежневой же закрыли за долги – известно, что после бегства из России у звезды остались задолженности по налогам почти на двести тысяч рублей.

Впрочем, сегодня знаменитую певицу волнует, похоже, не бизнес, а благотворительность. За рубежом она сначала занималась сортировкой посылок для беженцев на пунктах сбора гумпомощи, а после вспомнила, что уже девять лет является послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ для стран Восточной Европы и ЦАР.

Так, например, Брежнева должна просвещать людей и делать все, чтобы не допустить распространения вируса иммунодефицита. В рамках этой работы она показательно прошла тест на ВИЧ и гордо демонстрировала в социальных сетях полоску с отрицательным результатом.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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