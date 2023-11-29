Появилось фото жилья Брежневой после развода: роскошью и не пахнет

Квартира певицы в Киеве отличается лаконичностью и скромностью интерьера

Уехав из России супруги Вера Брежнева и Константин Меладзе некоторое время жили на своей итальянской вилле. Трехэтажный дом на Рублевке выставили на продажу, а недавно его приобрели за 350 миллионов рублей. После развода уровень жизни украинской певицы сильно снизился. Теперь вместо роскошного особняка она имеет скромную квартиру в Киеве.



Артистка сейчас немало времени проводит на Украине. Выпускает песни на родном языке, запустила собственную линию косметики. А недавно придумала новый способ заработать, ведь солидные суммы за корпоративы для российских зрителей канули в Лету. С концертами на родине пока сложно. Так что певица пошла по проторенной дорожке блогерш в социальных сетях и запустила марафон трансформации.

Но, похоже, особых заработков с коучинга у Брежневой пока нет, судя по скромной обстановке в квартире – недавно она выложила в своем блоге фото жилища. Прежним размахом не пахнет, интерьер сдержанный и минималистичный.





Недавно Вера Брежнева впервые за долгое время записала сообщение на русском языке, и пользователи сети подозревают, что это мольба о прощении к бывшему мужу.

