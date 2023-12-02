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Знаменитая певица Вера Брежнева после отъезда из России занялась благотворительной деятельностью. Сперва ее часто видели на пунктах гуманитарной помощи, где она вместе с другими сортировала посылки для беженцев, а после артистка вспомнила и о другой своей общественной работе. Об этом она рассказала в соцсетях.
Последние девять лет Брежнева является послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ для стран Восточной Европы и ЦАР. В обязанности звезды входит просвещение людей и деятельность, которая направлена на недопущение распространения опасной болезни.
Артистка напомнила всем, что, несмотря на обилие международных проблем, нельзя забывать о распространенности ВИЧ-инфекций. Она отметила, что во многих странах сдать тест можно бесплатно и это не займет много времени. В качестве доказательства знаменитость сама прошла через процедуру.
Брежнева сделала заявление о своем ВИЧ-статусе в соцсетях, показав тест-полоску с одним делением – это говорит о том, что болезнью она не страдает.
"Знать свой статус важно. Знать свой статус – это смело", – подытожила она.
Ранее Вера Брежнева показала, в какой квартире она живет после развода с Меладзе – поклонники отметили, что роскошью там и не пахнет.
Скандальный инцидент с украинским флагом, который появился на недавнем концерте Клары Новиковой в Москве, активно обсуждают который день. Не остался в стороне и Народный художник России Никас Сафронов.