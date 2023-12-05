Лорак перестала общаться с Брежневой: раскрыта причина

Между артистками очень натянутые отношения

Ани Лорак старается не участвовать в звездных конфликтах, а спорные ситуаци с коллегами по сцене предпочитает улаживать в самом начале. Однако в шоу-бизнесе невозможно не иметь недоброжелателей. Стало известно, с кем наладить отношения у певицы не получилось.

В Сети активно обсуждается информация, что из друзей Ани Лорак вычеркнула Вера Брежнева. Звезды уже давно относятся друг к другу крайне недружелюбно. Поговаривают, что дело в зависти экс-солистка и экс-жена Константина Меладзе к более удачной карьере Лорак.

Кроме того, два года назад Ани в интервью дала намек на домогательства со стороны продюсера и музыканта. Популярный ведущий телеканала MTV Павел Мавриди, известный под псевдонимом Мавр, рассказал, что Брежнева презирает Ани Лорак и не общается с ней.



"Насколько мне известно, она заблокировала Лорак", – рассказал ведущий.

Зеркально поступила и сама певица, прекратив все контакты с Брежневой. Интересно, что бывший муж Веры остался в подписчиках Лорак, тогда как экс-супругу после развода он из списка друзей удалил.

Ранее мы писали, что Ани Лорак оказалась в числе тех, кого, скорее всего, не позовут на съемки "Голубого огонька" в этом году.

