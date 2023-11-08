Выходка Лорак взбесила поклонников: что натворила певица

Звезда может снова оказаться в центре грандиозного скандала

Ани Лорак умудрилась рассердить поклонников: она опубликовала на своей странице в соцсети снимок из Эмиратов, где уже несколько месяцев живет с новым возлюбленным, испанским инструктором йоги Исааком Виджраку.

Артистка давно выступает в России, на собственной родине – Украине она превратилась в персону нон грата. В октябре Ани Лорак проехала несколько десятков российских городов с гастролями. Такой насыщенный график мог говорить либо о грядущем завершении певческой карьеры, либо о страхе артистки потерять возможность выступать из-за многочисленных жалоб, обрушившихся на певицу в последнее время.

Гастрольный тур завершился – и звезда внезапно выложила снимок, где она со своим избранником красуется на фоне местных пейзажей. Но вместо восхищения и поздравлений с отличным отпуском певица получила волну возмущенных комментариев.





Поклонники яростно набрасывались на артистку, напоминая, где и как она заработала деньги, которые теперь беззаботно тратит в арабских красотах. Лорак припомнили и ее отъезд за границу, и фальшивые, как считают подписчики, покаяния. Кто-то предположил, что возродившейся популярностью Ани Лорак обязана новому покровителю или спонсору. Особо разозленные фанаты посоветовали певице не возвращаться в Россию, раз у нее "денег – куры не клюют".

Ранее мы писали, что бывший супруг Ани Лорак покинул Украину без жены, но вместе с дочерью.

