Выходка Лорак взбесила поклонников: что натворила певица

Выходка Лорак взбесила поклонников: что натворила певица
Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Звезда может снова оказаться в центре грандиозного скандала

Ани Лорак умудрилась рассердить поклонников: она опубликовала на своей странице в соцсети снимок из Эмиратов, где уже несколько месяцев живет с новым возлюбленным, испанским инструктором йоги Исааком Виджраку.

Артистка давно выступает в России, на собственной родине – Украине она превратилась в персону нон грата. В октябре Ани Лорак проехала несколько десятков российских городов с гастролями. Такой насыщенный график мог говорить либо о грядущем завершении певческой карьеры, либо о страхе артистки потерять возможность выступать из-за многочисленных жалоб, обрушившихся на певицу в последнее время.

Гастрольный тур завершился – и звезда внезапно выложила снимок, где она со своим избранником красуется на фоне местных пейзажей. Но вместо восхищения и поздравлений с отличным отпуском певица получила волну возмущенных комментариев.

Ани Лорак. Фото: социальные сети

Поклонники яростно набрасывались на артистку, напоминая, где и как она заработала деньги, которые теперь беззаботно тратит в арабских красотах. Лорак припомнили и ее отъезд за границу, и фальшивые, как считают подписчики, покаяния. Кто-то предположил, что  возродившейся популярностью Ани Лорак обязана новому покровителю или спонсору. Особо разозленные фанаты посоветовали певице не возвращаться в Россию, раз у нее "денег – куры не клюют".

Ранее мы писали, что бывший супруг Ани Лорак покинул Украину без жены, но вместе с дочерью.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
По теме

Пугачева тайно продолжила музыкальную карьеру в России - Shot

Певица записала новый альбом

Разговор будет жестким: раскрыт тайный смысл визита Путина в Казахстан

Лидер планирует провести беседу "по горячим следам"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей