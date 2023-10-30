Бывший муж Лорак сбежал из Украины без супруги

Мужчина сообщил, что устал от несчастья

Бывший супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу не так давно расстался со своей визажисткой – хотя свадьба была сыграна еще летом. Пошло по классике: отписались друг от друга и удалили общие фото. Мурат ныне хранит молчание и не желает рассказывать о произошедшем.

Налчаджиоглу заявил, что устал от огромного количества вопросов на эту тему – и подчеркнул, что ничего комментировать не собирается. Мужчина потребовал от подписчиков уважения личных границ и воздержания от вопросов про его личную жизнь.



46-летний бизнесмен в скором времени вылетел из Украины с дочкой Софией, которую ему родила Лорак. Теперь вовсю выкладывает кадры с путешествия.

"Жизнь – это путешествие и очень короткое, чтобы быть несчастным", – пишет Мурат в социальных сетях.

В Турции предприниматель арендовал дом на колесах, чтобы исколесить всю страну и показать дочери самые живописные места.

Напомним, развод Мурата с Лорак произошел в 2019 году. Публично Налчаджиоглу начали обвинять в супружеской неверности – тот будто бы появился в одном из киевских ночных клубов с моделью Яной Беляевой – ходили громкие слухи об их интрижке. И доверие Лорак к мужу было подорвано.