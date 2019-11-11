Пикантные фотографии артистки взбудоражили Сеть

Певица Ани Лорак не так часто радует своих поклонников откровенными фотографиями. Большинство снимков певицы довольно сдержанны – звезда редко позирует в купальниках и в основном демонстрирует либо роскошное декольте, либо стройные ноги. Несмотря на это, подписчики Ани Лорак с нетерпением ждут новых горящих снимков певицы. "Утро" вспоминает самые пикантные фотографии звезды.

Например, на одном из снимков артистка фотографирует себя в зеркале. На Лорак белый халат, который сексуально ниспадает с ее левого плеча, немного его оголив. На другой фотографии Лорак предстала в обтягивающем комбинезоне, подчеркивающем ее роскошную фигуру.

Радует певица и более откровенными фотографиями – на балконе в красном купальнике или в спортзале в топе с большим декольте. На обоих снимках видны пышная грудь звезды, подтянутый живот и стройные бедра.

Нежный снимок в комбинации молочного цвета вызвал в Сети невероятно бурное обсуждение. Поклонники звезды пришли в восторг. Многие отметили, что певица сбросила несколько килограммов и стала выглядеть еще привлекательнее.

Смелое фото в белоснежной шелковой пижаме также не оставило подписчиков равнодушными. Лорак распахнула верх рубашки и обнажила грудь и живот.

Ранее певица опубликовала фотографию в новом образе. Поклонники щедро осыпали диву комплиментами.