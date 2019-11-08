Заметно переменившаяся дива сделала неожиданное признание

После короткого перерыва Ани Лорак показалась в соцсети. На свежем фото, который артистка опубликовала в Instagram, она показана в закрытой блузе с длинными рукавами и кожаной юбке. Волосы падают на грудь, на лбу – редкая челка. Певица слегка выгнулась в сторону.

"С маленького шага начинается дорога... С улыбки начинается состояние счастья!". – сообщила звезда под кадром. И пожелала "хорошего, теплого дня".

Многим пришелся по вкусу новый образ дивы. Поклонники засыпали диву щедрыми и шутливыми комплиментами, назвав и причины таких перемен во внешности : "Какой пупс милый", "Вы такая красивая... улыбка очаровательная", "Образец", "Шикарная", "Королева", "Вам очень хорошо", "Вы сердце и душа Вселенной!.. Ваши глаза блестят ярче солнца и алмаза! ", "Гормоны бьют!".

Некоторые решили, что артистка напоминает других знаменитостей – телеведущую Наталью Дарьялову, актрису Екатерину Волкову из сериала "Воронины". Высказались и критики, недовольные манерой поведения артистки на сцене. "Уродка... фанерщица...", "Поучилась бы у других, как с залом надо общаться", – высказались они.

Ранее Ани Лорак снималась в провокационных нарядах. На днях у нее из-под топа выпала грудь, ранее дива показалась в белом лифчике и полупрозрачной юбке, через которую были видны трусы, а до того оголила пышные округлости и живот.