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"Такой пупсик": сексуальная Лорак показалаcь из ванной

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Дива продолжает радовать поклонников откровенными кадрами

Ани Лорак, недавно отпраздновавшая 41-й день рождения и возбуждавшая своим видом и поп-короля Филиппа Киркорова, и певца Сергея Лазарева, опубликовала в Instagram свежее фото. На нем она позирует в халате, обмотав полотенцем голову и кокетливо обнажив оголив одну из босых ног. Поклонники были без ума от вида звезды, подтянутая фигура, стройные ноги и роскошный бюст которой не раз будоражили их воображение.

"Это было незабываемое ощущение! Я очень люблю SPA-процедуры, это действительно высочайший уровень уважения и любви к своему телу", – поделилась артистка ощущениями. 

В ответ диву засыпали лестными похвалами: "Какая вы нереальная... Очень красивая!!", "Секси", "Господи, какие ножки", "Ох, какая!", "Королева SPA", "Волшебная", "Какая хорошенькая".

Мужчины были еще эмоциональнее.

"Принцесса", "Я бы тебя чмокнул", "Такой пупсик", "Лучшие ножки", "Стимул к жизни прибавляешь, организм мой оживляешь, сердце биться сильно заставляешь, желание к жизни пробуждаешь, любовью сердце заполняешь",

– признались они артистке. Некоторые фанаты отметили, что артистка заслужила отдых, пожелали ей набираться сил перед следующими концертами и выразили надежду на ее приезд в их города. 

Ранее Ани Лорак в мини завела публику эротичным танцем, возбудила с задратым платьем. Хотя бывало и так, что звезду ругали за неестественность.

Фоторепортаж
Лорак сверкнула формами из глубокого декольте
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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