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Лорак с расставленными ногами открыла живот и грудь

Лорак расставила ноги и открыла живот и грудь
Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Артистка взбудоражила подписчиков новым образом

Свежее фото Ани Лорак вызвало бурю эмоций в Сети. Дива позирует с раздвинутыми ногами в черном шелковом брючном костюме, у верха которого - глубокое декольте, позволяющее любоваться ее пышной грудью, а внизу виден голый живот. Фанаты сражены наповал.

Под кадром звезда ничего не сообщила. Возможно, решила, что все ясно без слов.

Комментаторы горячо обсудили ее внешность. Поклонники не поскупились на комплименты и шутили:

"Ослепительно прекрасна", "Шикарная, огонь", "Королева", "Богиня", "Секси", "Как всегда, покоряете своей неземной красотой", "Вы блистательны... Спасибо за свет и энергию, которую Вы излучаете!", "Шикарна", "О, какая модница!", "Роскошная", "Потрясающая фигура", "Прикольно",  Черный ангел", "Пижамка класс".

Высказались и злопыхатели. "И что в этой силиконоботоксной шаболде прекрасного?", "Мрачновато", "Пижамная вечеринка?", – добавили они ложку дегтя.

Ранее Ани Лорак блеснула прелестями в суперкоротком топе и кокетливых шортиках и возбудила народ снимком из ванной.

Фоторепортаж
Лорак сверкнула формами из глубокого декольте
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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