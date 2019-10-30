Артистка взбудоражила подписчиков новым образом

Свежее фото Ани Лорак вызвало бурю эмоций в Сети. Дива позирует с раздвинутыми ногами в черном шелковом брючном костюме, у верха которого - глубокое декольте, позволяющее любоваться ее пышной грудью, а внизу виден голый живот. Фанаты сражены наповал.

Под кадром звезда ничего не сообщила. Возможно, решила, что все ясно без слов.

Комментаторы горячо обсудили ее внешность. Поклонники не поскупились на комплименты и шутили:

"Ослепительно прекрасна", "Шикарная, огонь", "Королева", "Богиня", "Секси", "Как всегда, покоряете своей неземной красотой", "Вы блистательны... Спасибо за свет и энергию, которую Вы излучаете!", "Шикарна", "О, какая модница!", "Роскошная", "Потрясающая фигура", "Прикольно", Черный ангел", "Пижамка класс".

Высказались и злопыхатели. "И что в этой силиконоботоксной шаболде прекрасного?", "Мрачновато", "Пижамная вечеринка?", – добавили они ложку дегтя.

Ранее Ани Лорак блеснула прелестями в суперкоротком топе и кокетливых шортиках и возбудила народ снимком из ванной.