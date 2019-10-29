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"По-настоящему вкусно": полуголая Лорак побродила под пальмами

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Дива заворожила прелестями в жарком краю

В последнее время Ани Лорак не балует фанатов публикациями в соцсети. Однако новое видео никого не оставило равнодушным. На нем артистка с томным взглядом прошла под пальмами к бассейну в суперкоротком топе и кокетливых шортиках, без обуви, а потом, расположившись на фоне моря, прикрыла рукой камеру на стене, и стало заметно, что на ней нет лифчика.

"Скоро будет", – загадочно пообещала дива под роликом.

Подписчики, которые скучают по ее "теплым селфи" и "с нетерпением ждут" выхода нового клипа, отрывок из которого и представила звезда, рассыпались в похвалах (орфография и пунктуация оригиналов сохранены):

"Вы просто шикарная, моя сладкая Каролина", "Умеет сделать так, чтобы было по-настоящему вкусно", Пожар!", "Очень круто", "Ты потрясающая", "Чудесная!", "Ого, какие кадры", "Мне жарко", "Завораживающе", "Идеально".

Были и недовольные. "Как всегда, получится с ее участием – полное дерьмо!" – выругался один из них. 

Ранее Ани Лорак в микрошортах завела поклонников на съемках того же клипа, взбудоражила  разрезом юбки, намекающим, что на ней нет трусов, и кокетливо оголила одну из босых ног.

Фоторепортаж
Лорак сверкнула формами из глубокого декольте
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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