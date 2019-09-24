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Обласканная Лорак забралась в постель

Обласканная Лорак забралась в постель
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak
Известную исполнительницу сняли на одеяле в раскованной позе

Ани Лорак выложила в Instagram свежее видео. На нем показано, как кто-то нежно погладил артистку по плечу и руке, после чего она заулыбалась, а потом забралась в постель, демонстрируя голые стройные ноги и тело. 

"Два дня и #МыНарушаем!" – радостно сообщила она под роликом. 

Подписчики не сдержали эмоций. Многие признались, что с нетерпением ждут выхода нового альбома звезды, и восхитились тем, как счастливо и здорово она выглядит:

"Какая же лапочка", "Вы единственная самая красивая украинская певица... эталон красоты", "Просто нереальная!.. В Вас столько энергии, позитива...", "Такое красивое и эстетичное тело... идеал и мотиватор", "Огонь","Такая настоящая", "Какая прелесть!!!", "Милая очень", "Нельзя быть такой шикарной!!!", "Класссная", "Очаровательная".

Однако не все остались довольны. "Каролина, всегда считала Вас эталоном женской красоты, но.. Что Вы с собой делаете? Неужели что-то в Вашей внешности было не так? Зачем так себя портить?", "Всё не настоящее", – возмущались некоторые.

Ранее  Лорак, исполняя одну из своих песен, неожиданно открыла зрителям трусы. До этого она едва не оголила интимное место.

Фоторепортаж
Лорак сверкнула формами из глубокого декольте
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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