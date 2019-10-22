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Певица Каролина Куек, известная в России как Ани Лорак, призналась, что снимает новый клип. Кадр со съемок произвел настоящий фурор в Сети.
"Это будет красиво!" -
загадочно подписала Лорак фотографию, сделанную на Сицилии.
Укороченный топ и маленькие шортики позволили в деталях рассмотреть великолепно накачанный пресс звезды, и подписчики Ани немедленно разразились восторгами.
"Каролина вы красавица", "кубикииии", "Каролина с годами только моложе и краше", "У вас нереальный образ", "Бриллиант, не требующий огранки", -
написали комментаторы под постом певицы в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
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