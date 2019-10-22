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Лорак в микрошортах возбудила россиян

Лорак в микрошортах возбудила россиян
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak
Звезда заинтриговала поклонников

Певица Каролина Куек, известная в России как Ани Лорак, призналась, что снимает новый клип. Кадр со съемок произвел настоящий фурор в Сети. 

"Это будет красиво!" - 

загадочно подписала Лорак фотографию, сделанную на Сицилии.

Укороченный топ и маленькие шортики позволили в деталях рассмотреть великолепно накачанный пресс звезды, и подписчики Ани немедленно разразились восторгами.

"Каролина вы красавица", "кубикииии", "Каролина с годами только моложе и краше", "У вас нереальный образ", "Бриллиант, не требующий огранки", - 

написали комментаторы под постом певицы в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
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