Артистка продемонстрировала свои соблазнительные формы

Популярная певица Ани Лорак неизменно вызывает восхищение поклонников своей эффектной внешностью. В предверии клипа звезда опубликовала серию роскошных фотографий под свою новую композицию.

На снимках певица предстала в длинном белом платье с корсетом, соблазнительно подчеркивающим пышные формы Лорак. Пикантная деталь образа звезды – разрез юбки, заканчивающийся выше бедра и намекающий на отсутствие нижнего белья.

"Какая же вы элегантная. Настоящая Дива", "Талантлива во всем!", "Боже, как же это красиво и нежно! Каролиша, Вы – наше солнышко и любовь", "Боже, какая фигура! Я тоже такую хочу", "Богиня моего сердца", "Вы принцесса прямиком из средневековья",

– оценили подписчики Лорак ее публикацию. Многие не только сделали комплимент образу певицы, но и выразили восторг относительно ее новой композиции.

Недавно Лорак поделилась видео со своего концерта, где ее сняли именно тот момент, когда юбка артистки подлетала вверх.