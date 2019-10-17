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"Глаз не оторвать": Лорак без белья загипнотизировала народ

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Артистка продемонстрировала свои соблазнительные формы

Популярная певица Ани Лорак неизменно вызывает восхищение поклонников своей эффектной внешностью. В предверии клипа звезда опубликовала серию роскошных фотографий под свою новую композицию.

На снимках певица предстала в длинном белом платье с корсетом, соблазнительно подчеркивающим пышные формы Лорак. Пикантная деталь образа звезды – разрез юбки, заканчивающийся выше бедра и намекающий на отсутствие нижнего белья.

"Какая же вы элегантная. Настоящая Дива", "Талантлива во всем!", "Боже, как же это красиво и нежно! Каролиша, Вы – наше солнышко и любовь", "Боже, какая фигура! Я тоже такую хочу", "Богиня моего сердца", "Вы принцесса прямиком из средневековья",

оценили подписчики Лорак ее публикацию. Многие не только сделали комплимент образу певицы, но и выразили восторг относительно ее новой композиции.

Недавно Лорак поделилась видео со своего концерта, где ее сняли именно тот момент, когда юбка артистки подлетала вверх.

Карина СИРАЗОВА
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