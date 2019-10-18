Звезду раскритиковали за неудачный наряд

Ани Лорак показала поклонникам весьма рискованный сценический костюм: певица надела купальник, больше напоминающий комплект белья, – высокие трусили и короткий корсет.

Не всем подписчикам понравилось увиденное.

"Я только трусы увидела", "В трусах в мусульманских странах не выпустят на сцену!", "Выпустят, но проблемы могут быть", "Ноги у нее короткие – для отпада!" -

написали иронично настроенные комментаторы на страничке звезды в Instagram.

Ранее певица изумила фанатов снимком без белья.



