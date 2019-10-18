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Лорак в трусах разочаровала поклонников

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Звезду раскритиковали за неудачный наряд

Ани Лорак показала поклонникам весьма рискованный сценический костюм: певица надела купальник, больше напоминающий комплект белья, – высокие трусили и короткий корсет.

Не всем подписчикам понравилось увиденное.

"Я только трусы увидела", "В трусах в мусульманских странах не выпустят на сцену!", "Выпустят, но проблемы могут быть",  "Ноги у нее короткие – для отпада!" -   

написали иронично настроенные комментаторы на страничке звезды в Instagram.

Ранее певица изумила фанатов снимком без белья.


Валентина МАЙОРОВА
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