Нибиру
- Это окончательно: Нибиру погубит Землю
- Бесы с Нибиру принесли в Россию опасную эпидемию
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
381 новости
Ани Лорак показала поклонникам весьма рискованный сценический костюм: певица надела купальник, больше напоминающий комплект белья, – высокие трусили и короткий корсет.
Не всем подписчикам понравилось увиденное.
"Я только трусы увидела", "В трусах в мусульманских странах не выпустят на сцену!", "Выпустят, но проблемы могут быть", "Ноги у нее короткие – для отпада!" -
написали иронично настроенные комментаторы на страничке звезды в Instagram.
Ранее певица изумила фанатов снимком без белья.
Бурджанадзе увидела добрый знак в принятом Москвой решении по утверждению нового авиаперевозчика для Кутаиси
Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков