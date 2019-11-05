Дива похвалилась подтянутой фигурой и тонкой талией

Ани Лорак выложила в соцсети фото, сделанное на съемках нового клипа. Она позировала в довольно провокационном наряде – на ней была короткие шорты и мини-топ, из которого буквально вываливалась роскошная грудь.

Под кадром певица сообщила, что скоро представит суперпремьеру. Подробности артистка умолчала.

Порклонники оценили снимок знаменитости по достоинству, восхитившись внешностью исполнительницы, и отметили и пикантные детали ее образа:

"Так потрясающе, детка!", "Вау, просто огонь", "Да, хороша", "Красотулька женственная и желанная!","Просто королева", "Шикарная", "Грудь уф", "Бомба", "Боже! Какая же красотка! Просто сногсшибательна", "Чудесная, неповторимая", "Аня секси".

Многие также признались, что с нетерпением ждут нового альбома певицы. Не дремали и злопыхатели. "Что в ней шикарного? Бабка силиконоботоксная оголилась!", "Как не стыдно титьки то высунулись!!! Вообще обнаглела!", "Сиськи высунула", "И что в ней такого сногсшибательного? Есть в ее возрасте – выглядят намного лучше, чем эта силиконоботоксная гномиха с короткими ногами!", "А почему так грудь-то видно внизу? Это обязательно?", – возмутились такие.

Ани Лорак не впервые демонстрирует соблазнительные прелести. Ранее она показалась в белом лифчике, из которого виднелась грудь и полупрозрачной юбке, сквозь которую просвечивали трусы, снялась в костюме с глубоким декольте, открывшим ее пышный бюст, с оголенным животом и покорила образом в микрошортах.