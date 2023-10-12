Лорак выступила с пронзительной речью о войне

Лорак выступила с пронзительной речью о войне
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость решила не молчать о происходящем

Певица Ани Лорак решила остаться в России после всех скитаний за границей. Звезда сделала свой выбор, хотя не все его поддержали. Сейчас она практически не говорит о политике открыто, делая завуалированные намеки и мечая о мире во всем мире и победе любви к ближнему.

Однако палестино-израильский конфликт не смог заставить ее молчасть В своих соцсетях Лорак выступила с пронзительной речью о войне, рассказав о своей самой большой и заветной мечте – "чтобы каждое сердце было наполнено любовью". 

"Чтобы мы все, наконец, увидели друг друга как одну семью в необъятности Вселенной", – написала она.

Комментарии к публикации знаменитость предусмотрительно скрыла – до сих пор ей припоминают ситуацию с поддержкой украинцев, хотя общественники подтвердили, что поводов для претензий к артистке нет.

Не так давно она дала грандиозный концерт в Москве, куда пришли тысячи любящих ее россиян. Поддержали ее в ситуации и знаменитости. К примеру, Филипп Киркоров, который стал почетным гостем на мероприятии. Король эстрады многократно признавался, что невероятно ценит Ани Лорак и считает ее очень близким для себя человеком. Подобные трепетные чувства испытывает к нему и сама артистка.

Ранее Лорак показала фото с округлившимся животом, из-за чего поклонники начали думать, что звезда находится в радостном ожидании ребенка.

Источник: Утро.ру
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