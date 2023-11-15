Стало известно о влиятельных связях Лорак в России: кто этот человек

Стало известно о влиятельных связях Лорак в России: кто этот человек
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда успела обзавестись в стране влиятельными друзьями

Певица Ани Лорак смогла удачно вернуться на российскую сцену. Знаменитость сразу же устроила большой гастрольный тур, получила работу на федеральном телевидении, а также провела пышный юбилей в Москве. Публика, в большинстве своем, радостно восприняла прибытие украинской артистки назад, хотя недоброжелатели у нее все же были.

Вскоре после приезда Лорак в Россию ей напомнили о скандале с финансированием ВСУ. Артистка оправдывалась, что на военные действия она деньги не отправляла – лишь помогала тем, кто пострадал от этого. Позже на счет нее завели проверку по инициативе общественников, которую очень скоро замяли. Те, кто подавал заявление, отметили – никаких претензий к певице нет, она чиста перед российским законом.

Как только дело было урегулировано, публика стала шептаться о влиятельных связях Ани Лорак в России. Кто именно является возможным покровителем артистки – неизвестно, хотя за долгие годы карьеры она обзавелась огромным количеством могущественных друзей в стране. Среди них – Филипп Киркоров, который обожает звезду, а также Татьяна Навка. Все вместе они работают над ледовыми шоу спортсменки – об этом фигуристка рассказала не так давно.

"Они мои ангелы-хранители, которые принимают участие во всех моих шоу и прошли со мной большой путь", – призналась в интервью Татьяна Навка.

Неизвестно, оказывали ли Навка и Киркоров какую-то помощь Лорак в возвращении в Россию после череды скандалов. 

Некоторое время назад стало известно, что знаменитость временно уехала из страны в ОАЭ. Это сильно рассердило россиян, которые и до этого не были настроены к Лорак благосклонно.

Источник: Комсомольская правда

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