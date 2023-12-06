Брежнева выставила жесткий ультиматум россиянам

Знаменитость не спешит отрекаться от своей российской аудитории

Вера Брежнева не против порадовать российских зрителей своим творчеством. Рвать связь со своими поклонниками из России она не спешит. Но для тех россиян, которые хотят снова увидеть ее на сцене, Брежнева выставила жесткий ультиматум.

Артистка может выступить где угодно, но не на российской площадке. И в качестве гонорара она требует от зрителей из РФ на 10 тысяч евро больше, чем для любого другого заказа.

Ее представители объясняют, что Брежнева якобы часто бывает в России, хотя в действительности уехала из страны почти два года назад. Также они уверяют – никаких проблем от ее выступлений у россиян не будет, поскольку новости о донатах украинцам являются "фейком".

Лететь выступать она будет из других стран, поскольку находится там с гастролями. И если россияне хотят увидеть Брежневу на сцене, то придется отдать в общей сложности 75 тысяч евро, или почти 7,5 млн рублей.

Также представители артистки требуют оплатить ей свет, аппаратуру и сообщить всю подробную информацию о заказчике – это является еще одним важным ультиматумом. Всех, кто покупает выступления Брежневой, тщательно проверяют, чтобы избежать скандалов.

При этом все самые "горячие" даты у Веры Брежневой до сих пор вакантны.

Ранее стало известно, что бывшая солистка "ВИА Гры" лишилась в России последнего бизнеса.