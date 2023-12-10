"Хотела уйти, но не могу оставить ребенка": как брак Седоковой затрещал по швам

"Хотела уйти, но не могу оставить ребенка": как брак Седоковой затрещал по швам
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица рассказала, из-за чего чуть не развелась с баскетболистом

40-летняя Анна Седокова признается, что ее трехлетний брак с Янисом Тиммой – самые долгие отношения, в которых она когда-то либо состояла. Однако и брак получился, откровенно говоря, далеким от идеала. Анна, как все взрослые люди, пожертвовала многим и даже пересмотрела собственный круг общения. И теперь сокрушается, что у нее не осталось ни одной подруги.

Ради любимого Анна Седокова отказалась от многих вещей и пересмотрела свой круг общения. Теперь муж для нее – весь мир.

В прошлом остались рейтинговые телешоу. Приходится сидеть дома и поддерживать супруга. Естественно, за столько лет супруги стали зависимы друг от друга. Расставаться и находиться друг от друга буквально на расстоянии целого океана очень непросто. 

Анна признается, что никогда так не растворялась в человеке. И никто, кроме Яниса, ей не нужен – ни о подругах, ни о ресторанах она теперь и не думает.

Впрочем, и слухи о семейном кризисе образовались не на пустом месте. Седокова признается, что действительно пару раз задумывалась о разводе. Ссорились и расставались, хотя дальше дело никогда не заходило. Певица терпеть не может, когда муж начинает ее держать в рамках.

"Просто ураган. Янис четыре раза уезжал из дома, один раз не доехал. И я хотела уйти, но я не могу оставить ребенка", – признается Седокова. 

Ранее вернувшаяся из Израиля звезда "Фабрики" Саша Савельева призналась, что после рождения ребенка, как ни пыталась, так и не смогла насладиться счастливыми моментами материнства. Ребенок родился раньше срока, и для быстрого набора веса малыша кормили раз в два часа. Певицу ждали долгие, бессонные ночи, передает женский журнал "Клео.ру".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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