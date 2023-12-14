Одинокая Джанабаева подогрела слухи о разводе с Меладзе

Ее недавний пост в соцсетях дал понять, что певица переживает не лучшие времена на любовном фронте

Слухи о разводе 44-летней певицы Альбины Джанабаевой и ее звездного мужа Валерия Меладзе всколыхнулись с новой силой. Поводов для того, чтобы так считать, у подписчиков достаточно: еще пару месяцев назад артистка вернулась в Россию одна, и до сих пор живет здесь без супруга. Валерий же погряз в гастролях по Европе, и на жену, судя по всему, у него времени нет. Что это – временный отдых друг от друга, или окончательный разрыв – остается только гадать.

Примечательно, что не так давно пресса обсуждала громкое расставание брата Валерия Константина с Верой Брежневой. Что, если совпадения не случайны?

На некоторые размышления поклонников наталкивает и свежий пост в соцсетях Джанабаевой, в котором она внезапно опубликовала серию осенних снимков с грустной философской подписью. По мнению публики, им знаменитость только подогрела слухи о разводе с Меладзе.

"Молодая, красивая, умная, никого не ищу, ничего не рекламирую, просто так, хвастаюсь", – написала артистка.

Стоит отметить, что на фотографиях Альбина выглядит свежо: с небрежно уложенными волосами, в солнцезащитных очках и ярко-розовой куртке. Казалось бы, пост напрямую не говорит о разрыве, однако пользователям показалось, что что-то в этой ситуации все же не так. Некоторые стали спрашивать в комментариях, куда делся Меладзе, но не получили ответа. Ни Джанабаева, ни Меладзе свои отношения сейчас никак не комментируют.

Ранее Джанабаева совершила неожиданный поступок после слухов о разводе с Меладзе.