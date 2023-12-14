Одинокая Джанабаева подогрела слухи о разводе с Меладзе

Одинокая Джанабаева подогрела слухи о разводе с Меладзе
Альбина Джанабаева. Фото: соцсети
Ее недавний пост в соцсетях дал понять, что певица переживает не лучшие времена на любовном фронте

Слухи о разводе 44-летней певицы Альбины Джанабаевой и ее звездного мужа Валерия Меладзе всколыхнулись с новой силой. Поводов для того, чтобы так считать, у подписчиков достаточно: еще пару месяцев назад артистка вернулась в Россию одна, и до сих пор живет здесь без супруга. Валерий же погряз в гастролях по Европе, и на жену, судя по всему, у него времени нет. Что это – временный отдых друг от друга, или окончательный разрыв – остается только гадать. 

Примечательно, что не так давно пресса обсуждала громкое расставание брата Валерия Константина с Верой Брежневой. Что, если совпадения не случайны?

На некоторые размышления поклонников наталкивает и свежий пост в соцсетях Джанабаевой, в котором она внезапно опубликовала серию осенних снимков с грустной философской подписью. По мнению публики, им знаменитость только подогрела слухи о разводе с Меладзе.

"Молодая, красивая, умная, никого не ищу, ничего не рекламирую, просто так, хвастаюсь", – написала артистка. 

Стоит отметить, что на фотографиях Альбина выглядит свежо: с небрежно уложенными волосами, в солнцезащитных очках и ярко-розовой куртке. Казалось бы, пост напрямую не говорит о разрыве, однако пользователям показалось, что что-то в этой ситуации все же не так. Некоторые стали спрашивать в комментариях, куда делся Меладзе, но не получили ответа. Ни Джанабаева, ни Меладзе свои отношения сейчас никак не комментируют.

Ранее Джанабаева совершила неожиданный поступок после слухов о разводе с Меладзе.

Источник: Соцсети
По теме

"Они любят свою страну": улетевшего Нагиева восхитила жизнь за пределами России

Ведущий в восторге от нового места проживания

Оставьте только эти продукты, и вес уйдет: рецепт сильно похудевшего Панайотова

Александр Панайотов на главном новогоднем концерт страны "Наш новый год" предстал еще сильнее похудевшим и помолодевшим. Для читателей "Утро.ру" он огласил простой, но действенный рецепт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей