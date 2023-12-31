Отказавшийся от России Меладзе принял неожиданное решение

Отказавшийся от России Меладзе принял неожиданное решение
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певец придумал, как избежать скандалов

Исполнитель Валерий Меладзе спешно погасил все накопившиеся долги перед налоговой. По некоторым данным, артист решил привести в порядок все финансы после громкого скандала с голой вечеринкой, организованной Анастасией Ивлеевой в московском клубе.

К слову, Меладзе на вечеринке отсутствовал. Однако на всякий случай перестраховался – чтобы избежать коллективной ответственности, которую на звезд возложили общественники на всех селебрити. Поэтому решил не испытывать судьбу, чтобы не последовать за артистами, которых начали массово "отменять" из-за "голого" скандала.

В одной из недавних публикаций в медиа сообщалось, что Меладзе продолжает зарабатывать средства в России, пополняя семейный бюджет. Корпоративов еще никто не отменял – и исполнитель вовсю пользуется возможностью, которую не желает упускать.

Напомним, в одном из интервью Валерий признался, что не считает Россию своей родиной. А после известных всем событий в феврале 2022 года и вовсе отличился перед аудиторией, произнеся на концерте в ОАЭ фразу, используемую украинскими националистами.

Источник: Telegram • Требует проверки
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