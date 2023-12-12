"Пусть хватит сил": Брежнева высказалась после сообщений о неизлечимой болезни

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Последние месяцы для певицы Веры Брежневой оказались очень непростыми. Началось все с развода со знаменитым продюсером Константином Меладзе, который, по слухам, бросил ее ради более молодой пассии. Многие сочли это расплатой за то, что когда-то Брежнева отбила Константина у его первой супруги.
Затем Меладзе лишил Веру прав на использование совместно написанных песен. А совсем недавно артистка потеряла и последний бизнес в России – свой бутик женской одежды.
Несмотря на все сложности, Брежнева старается сохранять оптимизм. Она даже решила сосредоточиться на благотворительности и общественной деятельности, в частности, призвала всех пройти тестирование на ВИЧ.
Однако внутреннее состояние певицы тяжелое.
"Пусть у меня хватит сил выстоять и идти дальше", – в сердцах заявила артистка в соцсетях, прервав долгое молчание.
Ей предстоит пережить этот кризис и вернуть душевное равновесие.
Ранее Брежнева сделала заявление о своем ВИЧ-статусе.
Певицу в свое время просили выдать "грязную историю" о ее бывшем продюсере
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