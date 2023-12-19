Пенкин рассказал о роскошных подарках Урганту и Меладзе от русских олигархов

По словам певца, от такого не смог отказаться никто

Каждый знает, что представители шоу-бизнеса – как правило, люди небедные. Многие их них прекрасно живут на гонорары от песен и выступлений. Несмотря на это, зачастую их хотят поощрить не только зрители, но и просто обеспеченные люди.

В частности, такая фортуна подвернулась Валерию Меладзе и Ивану Урганту, которые и так постоянно купались в зрительской любви. Как рассказал в одном из интервью российский музыкант Сергей Пенкин, случай вышел крайне неожиданный.

История эта, по словам артиста, уже десятилетней давности. Тогда он вместе с Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым, Константином Меладзе и Иваном Ургантом получил в подарок роскошную иномарку от одного российского олигарха – точную стоимость Пенкин не назвал, но речь шла о нескольких миллионах рублей. По одной такой машине презентовали каждому. Имя благотворителя артист предпочел оставить в тайне.

"Это был единственный в моей жизни дорогой подарок", – рассказал Пенкин.

Он отметил, что не видит ничего плохого в том, чтобы звезды принимали подобные поощрения, однако сам привык абсолютно во всем рассчитывать только на себя и свои финансы.

Ранее сообщалось о выходке Сергея Пенкина на балконе, которая поразила публику.





