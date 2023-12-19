Пенкин рассказал о роскошных подарках Урганту и Меладзе от русских олигархов

Пенкин рассказал о роскошных подарках Урганту и Меладзе от русских олигархов
Сергей Пенкин. Фото: соцсети
По словам певца, от такого не смог отказаться никто

Каждый знает, что представители шоу-бизнеса – как правило, люди небедные. Многие их них прекрасно живут на гонорары от песен и выступлений. Несмотря на это, зачастую их хотят поощрить не только зрители, но и просто обеспеченные люди. 

В частности, такая фортуна подвернулась Валерию Меладзе и Ивану Урганту, которые и так постоянно купались в зрительской любви. Как рассказал в одном из интервью российский музыкант Сергей Пенкин, случай вышел крайне неожиданный. 

История эта, по словам артиста, уже десятилетней давности. Тогда он вместе с Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым, Константином Меладзе и Иваном Ургантом получил в подарок роскошную иномарку от одного российского олигарха – точную стоимость Пенкин не назвал, но речь шла о нескольких миллионах рублей. По одной такой машине презентовали каждому. Имя благотворителя артист предпочел оставить в тайне.

"Это был единственный в моей жизни дорогой подарок", – рассказал Пенкин.

Он отметил, что не видит ничего плохого в том, чтобы звезды принимали подобные поощрения, однако сам привык абсолютно во всем рассчитывать только на себя и свои финансы.

 Ранее сообщалось о выходке Сергея Пенкина на балконе, которая поразила публику.


Источник: МК
По теме

Унизившие SHAMAN артисты на "Песне года" столкнулись с серьезными проблемами

Знаменитости стараются сохранить работу

"Поющая голова": сбежавший из России артист-иноагент оскорбил SHAMAN

Музыкант заявил, что считает популярного певца "серым" и "ничем не примечательным"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей