Заслуживает Новодевичьего: Сергея Пенкина похоронят на родине в Пензе

Новодевичье кладбище – самый известный некрополь страны. Тут покоятся академики, президенты, Народные и Заслуженные артисты. Здесь по совокупности заслуг перед страной мог бы после кончины лежать и Сергей Пенкин

В начале декабря 62-летний Сергей Пенкин стал Заслуженным артистом России. Новость о долгожданном присвоении высокого звания исполнитель узнал во время гастролей в Вологде. Помимо льготного налогообложения и доплаты к пенсии, до которой певцу еще далеко, он имеет право и на бесплатный участок под могилу на звездном Новодевичьем кладбище.

Но уже сегодня, когда артист еще в самом рассвете сил и планирует до мая отработать 60 сольных концертов, он заявил корреспонденту "Утро.ру", что от этого звездного некрополя отказывается.

"Я уже всем сказал, что меня похоронят на моей малой родине, в Пензе, где мои родители, и только там, – признался "принц серебряный" за кулисами главного новогоднего концерта страны "Наш новый год". – Там я буду один артист на кладбище, а здесь таких много. Не хочу быть со всеми. Хочу, чтобы меня там чтили. Потому что уже даже улицу моим именем хотят там назвать".

Квартиры многих знаменитостей после их смерти становятся мемориальными музеями. Очевидно, такая же судьба уготовлена и пензенской квартире Пенкина. "Я там уже сейчас создал свой небольшой музей", – признался он.